Kış Öncesi Araç Bakımında Kritik Uyarılar

Araç bakım uzmanı, sürücüleri kış ayları öncesi uyararak, zorluk yaşamamaları için özellikle kış lastiği, akü ve antifriz kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarından kış mevsimine girilirken, bazı sürücüler araçlarının bakımı için sanayinin yolunu tutmaya başladı. Düzce'de araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, kış ayları öncesinde sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Kışlık bakımların önemini vurgulayan Sel, "Öncelikle yazın sıcak hava şartlarından çıkıp, kışa girilirken bakım yapılması gerekiyor. Bunların en başında da kış lastiklerimiz var. Akünün kontrol edilmesi, antifriz ve cam sularının kontrol edilmesi, fren ve debriyaj sistemlerinin kontrol edilmesi, cam sileceklerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Aydınlatma sistemlerinin de özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Isıtma soğutma sistemlerinin de bakımını yaptırmak gerekiyor. Kış ayları öncesinde bunların elden geçmesi gerekiyor" dedi.

"En başta değiştirilmesi gereken kış lastiğidir"

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibarıyla başlayacağını hatırlatan Sel, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte kış lastiği kullanımının şart olduğunu belirtti. Sel, kış lastiklerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"En başta değiştirilmesi gereken kış lastiğidir. Bu lastiklerin yapısı gereği dişlerinin iyi olması hem yol tutuş seviyelerinin daha üst seviyede olmasını sağlayacak hem de daha az yakıt tüketilecek. Eğer yaz lastiği ile kışa girilecekse yapısı ve hamuru gereği fazla aşınma durumu söz konusu olacak. Yaz lastikleriyle kayma, riski tutunamama riski oluşacak" diye konuştu. - DÜZCE