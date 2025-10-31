Haberler

Kış Öncesi Araç Bakımında Kritik Uyarılar

Kış Öncesi Araç Bakımında Kritik Uyarılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de araç bakım uzmanı Ümit Sel, kış ayları öncesinde sürücüler için önemli bakım noktalarını vurguladı. Kış lastiği, akü, antifriz ve diğer kontrollerin yapılmasının gerekliliğini belirtti.

Araç bakım uzmanı, sürücüleri kış ayları öncesi uyararak, zorluk yaşamamaları için özellikle kış lastiği, akü ve antifriz kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarından kış mevsimine girilirken, bazı sürücüler araçlarının bakımı için sanayinin yolunu tutmaya başladı. Düzce'de araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, kış ayları öncesinde sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Kışlık bakımların önemini vurgulayan Sel, "Öncelikle yazın sıcak hava şartlarından çıkıp, kışa girilirken bakım yapılması gerekiyor. Bunların en başında da kış lastiklerimiz var. Akünün kontrol edilmesi, antifriz ve cam sularının kontrol edilmesi, fren ve debriyaj sistemlerinin kontrol edilmesi, cam sileceklerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Aydınlatma sistemlerinin de özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Isıtma soğutma sistemlerinin de bakımını yaptırmak gerekiyor. Kış ayları öncesinde bunların elden geçmesi gerekiyor" dedi.

"En başta değiştirilmesi gereken kış lastiğidir"

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibarıyla başlayacağını hatırlatan Sel, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte kış lastiği kullanımının şart olduğunu belirtti. Sel, kış lastiklerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"En başta değiştirilmesi gereken kış lastiğidir. Bu lastiklerin yapısı gereği dişlerinin iyi olması hem yol tutuş seviyelerinin daha üst seviyede olmasını sağlayacak hem de daha az yakıt tüketilecek. Eğer yaz lastiği ile kışa girilecekse yapısı ve hamuru gereği fazla aşınma durumu söz konusu olacak. Yaz lastikleriyle kayma, riski tutunamama riski oluşacak" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor

Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.