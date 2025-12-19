Haberler

Aydın'da Orman Yangını... 13 Dönüm Alan Zarar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kış aylarında meydana gelen orman yangınında 13 dönüm alan zarar gördü. Yangına, çevre illerden gelen ekipler müdahale etti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, ancak mantar toplamaya çıkan vatandaşların açtığı ateşin sebep olabileceği düşünülüyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde kış günü çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Yangında 13 dönüm alan zarar gördü.

Karacasu'ya bağlı Esençay Mahallesinde bin 400 rakımda bulunan Gencer Yaylasında çıkan Orman yangınına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karacasu Orman İşletme Şefliği ekiplerinin tamamı müdahale etti.

Muğla, Denizli ve Aydın'dan da çok sayıda arazöz ve personel desteğe geldi. Karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda örtü yangını şeklinde etkili olan yangın 13 dönüm alana zarar verdi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken mantar toplamaya çıkan vatandaşların yaktığı ateşten çıkmış olabileceği konusunun değerlendirildiği öğrenildi.

Yaz aylarında yangınlarla mücadele eden Orman Müdürlüğü ekipleri kış aylarının gelmesine rağmen yangınlarla boğuşmaya devam ederken kış gününde çıkan orman yangını herkesi şaşırttı. Hava sıcaklıklarının hissedilir dereceye kadar düşmesine rağmen orman yangının meydana gelmesi vatandaşların ne kadar dikkatli olması gerektiğini ortaya koydu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title