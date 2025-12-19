Aydın'da Orman Yangını... 13 Dönüm Alan Zarar Gördü
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kış aylarında meydana gelen orman yangınında 13 dönüm alan zarar gördü. Yangına, çevre illerden gelen ekipler müdahale etti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, ancak mantar toplamaya çıkan vatandaşların açtığı ateşin sebep olabileceği düşünülüyor.
Haber: Özgür DEDEOLUK
(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde kış günü çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Yangında 13 dönüm alan zarar gördü.
Karacasu'ya bağlı Esençay Mahallesinde bin 400 rakımda bulunan Gencer Yaylasında çıkan Orman yangınına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karacasu Orman İşletme Şefliği ekiplerinin tamamı müdahale etti.
Muğla, Denizli ve Aydın'dan da çok sayıda arazöz ve personel desteğe geldi. Karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda örtü yangını şeklinde etkili olan yangın 13 dönüm alana zarar verdi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken mantar toplamaya çıkan vatandaşların yaktığı ateşten çıkmış olabileceği konusunun değerlendirildiği öğrenildi.
Yaz aylarında yangınlarla mücadele eden Orman Müdürlüğü ekipleri kış aylarının gelmesine rağmen yangınlarla boğuşmaya devam ederken kış gününde çıkan orman yangını herkesi şaşırttı. Hava sıcaklıklarının hissedilir dereceye kadar düşmesine rağmen orman yangının meydana gelmesi vatandaşların ne kadar dikkatli olması gerektiğini ortaya koydu.