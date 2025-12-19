Haberler

Motosiklet ustasından kışlık bakım uyarısı

Motosiklet ustasından kışlık bakım uyarısı
Güncelleme:
Erzincan'da motosiklet tamircisi Cengiz Erdoğan, kış mevsiminde motosikletlerin güvenli kullanımı için kışlık bakımın gerekliliğine dikkat çekti. Uzun süre kullanılmayacak motosikletlerin motor yağının değiştirilmesi, yakıt deposunun paslanmaya karşı korunması ve diğer bakım işlemlerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Erzincan'da uzun yıllardır motosiklet tamir ve bakımı yapan Cengiz Erdoğan, kış aylarında garaja çekilecek motosikletler için uyarılarda bulundu. Kış mevsiminde motosiklet kullanımının ciddi riskler taşıdığını belirten usta, aylarca kullanılmayacak araçların mutlaka kışlık bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, kışlık bakımda öncelikle motor yağının değiştirilmesini, gerekirse yağ filtresinin de yenilenmesini önerdi. Soğuk havalarda yakıt deposunda paslanma oluşabileceğine dikkat çeken motosiklet ustası, deponun boşaltılarak paslanmayı önleyici yağ uygulanması gerektiğini ifade etti. Uzun süre kullanılmayacak motosikletlerde karbüratörün boşaltılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Silindirlerin paslanmasını önlemek için buji başlıklarının çıkarılarak silindir içine bir miktar temiz motor yağı dökülmesini ve marşa birkaç kez basılmasını tavsiye eden usta, akünün sökülerek oda sıcaklığında muhafaza edilmesi ve ayda bir düşük voltajda şarj edilmesi gerektiğini belirtti.

Motosikletin garaja alınmadan önce yıkanıp kurulanması gerektiğini söyleyen usta, boyanın korunması için cila yapılmasını, krom parçaların pas önleyici yağ ile korunmasını önerdi. Zincirin yağlanması, lastiklerin uygun basınca getirilmesi gerektiğini de ekledi.

Su soğutmalı motosikletlerde antifriz kullanımının önemine dikkat çeken usta, motosikletin üzerinin örtülmesi ve garaj ortamının nemsiz, güneş almayan ve ani sıcaklık değişimlerinden uzak olması gerektiğini belirtti. Doğru yapılan kışlık bakım sayesinde motosikletlerin bahar aylarında sorunsuz şekilde yeniden trafiğe çıkabileceği ifade edildi. - ERZİNCAN

