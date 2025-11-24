Kış Aylarında Göz Sağlığına Dikkat!

(ŞANLIURFA) - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Müslüm Toptan, kış aylarında azalan nem dolayısıyla göz kuruluğunun arttığını belirterek, göz sağlığının korunması için kapalı alanların düzenli havalandırılması, nem dengesinin artırılması ve gerektiğinde uzman kontrolünde gözyaşı damlaları kullanılması gerektiğini ifade etti.

Toptan, yaptığı açıklamada, soğuk havalarda ev ve iş yerlerinde klima, kalorifer, elektrikli ısıtıcılar ile odun ve kömür sobalarının kullanılmasının iç mekanlardaki nem oranının düşmesine yol açtığını, bunun da göz kuruluğunun daha sık görülmeye başlanmasına neden olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Toptan, şunları kaydetti:

"Kış aylarında özellikle soğuk hava, rüzgar ve toz gibi çevresel faktörler gözü olumsuz etkilemektedir. Gözün ön tarafında bir bariyer bulunmakta, özellikle kış aylarında bu bariyer ortadan kalkmakta ve konjonktivit kuru göze neden olmaktadır. Kışın aynı zamanda kalabalık ortamda daha fazla bulunmaktayız, aynı zamanda üflemeli bazı ısıtma sistemleri kullanmak nemi azalmaktadır. Tabii bunların hepsi kuru gözü ve konjonktivit sıklığını arttırmaktadır. Bu nedenle önlemler almalıyız. Uzman kontrolünde kuru göz için suni gözyaşları kullanabiliriz, ortamın nemlenmesini sağlayabiliriz, gene güneş gözlüğü kullanarak rüzgarla gözümüz arasında bir bariyer oluşturabiliriz. Konjonktivit oluşmasını engellemek için de gözümüzü ovalamamalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz, aynı malzemeleri, havlu gibi ortak malzemeleri kullanmamalıyız."

Toptan; gözlerde yanma, batma, sulanma, çapaklanma şikayetleri olduğunda en yakın göz hekimine başvurulmasını tavsiye etti.