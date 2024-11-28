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Kış Aylarında Çocuklarda Enfeksiyon Riskine Dikkat

Kış Aylarında Çocuklarda Enfeksiyon Riskine Dikkat
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Adıyaman'ın Gerger İlçe Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karaağaç, kış mevsiminde çocukların enfeksiyonlardan korunması için dikkat edilmesi gereken dört önemli unsuru açıkladı. Doktor, dengeli beslenme, kaliteli uyku, ortam havalandırması ve uygun giyinmenin önemine vurgu yaptı.

Adıyaman'ın Gerger İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karaağaç, kış mevsiminde çocuklardaki enfeksiyon riskine karşı dikkat çekerek, uyardı.

Gerger İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karaağaç, anne ve babaları solunum yolu enfeksiyonuna karşı uyararak alınması gereken önlemleri sıraladı.

Beslenmede özellikle C vitamini takviyesi yapılması gerektiğini hatırlatan Uzman Dr. Emre Karaağaç, "Sevgili anne babalar, kış ayları geldi çattı, solunum yolu enfeksiyon sayılarımız arttı, çocuklarımızın hastalık sayısını azaltmak için, dört önemli başlıkta dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi dengeli ve düzenli beslenme özellikle C vitamini bakımından zengin turunçgillerin tüketiminin artırılması önemlidir. İkinci olarak kaliteli ve düzenli uyku üçüncü olarak bulunduğumuz ortamların sık sık havalandırılması, dördüncü olarak soğuk havalarda kalın giyinme, bunları uyguladığımız taktirde hastalık sayısının belirgin bir şekilde azaldığını göreceksiniz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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