Kış Aylarında Çiçek Bakımının Önemi

Kayseri'de 20 yıldır çiçekçilik yapan Erdem Sarı, soğuk havalarda çiçeklerin bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kayseri'de 20 yıldır çiçekçilik yapan Erdem Sarı, ani hava değişimlerinin çiçekleri şoka soktuğunu söyledi. Yeşil yapraklı salon bitkilerinin soğuğa daha dayanıklı olduğunu belirten Sarı, "Kışın hava değişimlerinden dolayı çiçekler soluyor. Sıcaklık, soğukluk değişikliği nedeniyle çiçekler şoka giriyor. Evlerde çiçek için uyumlu olan ısıyı ayarlayamıyorlar ve birdenbire çiçekler şoka giriyor. Solmazlar ama çiçekler kendini biraz bırakıyor. Yeşil yapraklı salon bitkileri diğer çiçeklere nazaran biraz daha dayanıklı" dedi.

"Ev kuru ortam olduğundan dolayı çiçek için gerekli nem ve ortam sağlanmalı"

Erdem Sarı, bitkilerin uzun bir ömre sahip olması için bakımın şart olduğunu söyleyerek, "Bütün bitkilerin dayanıklılığı bakıma bağlıdır. Bakım olduktan sonra tüm bitkiler dayanıklı. Kışın sıcaklıklar azaldığı için bakım yaparken suyu biraz daha az vermemiz lazım. Ev kuru ortam olduğundan dolayı çiçek için gerekli nem ve ortam sağlanmalı. Evler kapalı olduğu için yaprakları nemlendirmek gerekli. Kışın sevgilisine giden buket alıyor, 1 hafta-10 gün ömrü oluyor. Eşine çiçek alan ise kalıcı olsun istiyor ve evde bakılan tip canlı saksı çiçeklerini tercih ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ