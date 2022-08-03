Kırşehir yerel haberi: Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği, Tolga Kaya Konseri ile Sona Erdi

Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'nda 1-2 Ağustos'ta ücretsiz olarak organize edilen Gurbetçi Şenliği, Tolga Kaya konseriyle sona erdi.

Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'nda 1-2 Ağustos'ta ücretsiz olarak organize edilen Gurbetçi Şenliği'nin ilk gününde Duygu Kutlu sahne alırken, ikinci gün ise Tolga Kaya sahne alarak Kırşehirlilere keyifli anlar yaşattı. 1-2 Ağustos'ta yapılan konserler öncesi Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu da sahne alarak Cacabey Meydanı'nı dolduran Kırşehirlilere bir gösteri sundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu tür programların bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Belediyelerin sadece yol, su, kaldırım ve temizlik hizmeti veren kurumlar olmadığını belirten Ekicioğlu, belediyelerin aynı zamanda halkın sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerden beslenmesi için proje ve organizasyonlar üreten yerler olması gerektiğini vurguladı. Ekicioğlu, konserlerin hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenlere teşekkür etti.