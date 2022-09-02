Kırşehir yerel haberi... Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Bağbaşı Kültür Evi İnşaatını İnceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bağbaşı Kültür Evi inşaatını yerinde inceledi.

Bağbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Bağbaşı Kültür Evi inşaatını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, inşaatta çalışan emekçilerle çay içerek, sohbet etti.

Başkan Ekicioğlu, devam eden inşaat çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerimizde gerek altyapı ve üstyapı çalışmaları, gerekse de sosyal kültürel donatılarla hemşehrilerimizin ihtiyacı olan şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Saha çalışmalarımız sırasında gerek hemşehrilerimizle, gerekse de personelimizle sürekli istişare halinde bulunarak çalışmaların seyri hakkında bilgi alıyoruz.

Projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte ilimizin düğün, nişan, sünnet gibi kültürel faaliyetleri ile taziyelerinin kent kimliğini bozan çadırlardan kurtulması, bilinen adreslerde sıhhatli bir hizmet sunulmasını önemsiyoruz. Çünkü Kırşehirli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyorlar.

Amacımız, en kısa zamanda en iyi hizmeti hemşehrilerimize sunarak Kırşehir'in daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulmasıdır."