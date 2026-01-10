Haberler

Kırşehir Vali Yardımcısı Balcı tost yaptı, öğrencilerin hesabını ödedi

Güncelleme:
Kırşehir'de açılan kadın kafeyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Alper Balcı, kafede bulunan ilkokul öğrencileri için tost hazırladı ve masraflarını karşıladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni açılan kadın kafeyi ziyaret eden Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ; öğle saatlerinde kafede bulunan ilkokul öğrencileri için tost yaptı. Balcı, öğrencilerin tüm masraflarını da karşıladı.

Kırşehir'de hizmete giren kadın kafe; gün içerisinde Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında öğle yemeği arasında kafede bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin tost siparişi verdiğini fark eden Balcı, mutfak bölümüne geçti. Tost makinesinin başına geçen Balcı, öğrenciler için tost hazırladı. Öğrencilerin hesapların kendisinden olması yönündeki sözleri üzerine Balcı, çocukların yeme içme masraflarının tamamını ödedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KIRŞEHİR

