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Kırşehir İmam Hatip Lisesi 1986 mezunları, 40 yıl sonra yeniden buluştu

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Kırşehir İmam Hatip Lisesi 1986 mezunları, 40 yıl sonra yeniden buluştu
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Kırşehir İmam Hatip Lisesi’nden 1986’da mezun olanlar, 40. yıl dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Türkiye’nin farklı illeri ve yurt dışından gelen mezunlar, öğretmenleriyle bir araya gelerek okul anılarını yad etti.

Kırşehir İmam Hatip Lisesi'nin 1986 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 40. yılında düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinde ve yurt dışında yaşayan 1986 mezunları, 40 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelerek yıllar öncesi günler hatırlandı. Buluşmaya, mezunların yanı sıra okul yıllarında derslerine giren bazı öğretmenler de katıldı. Programda okul yıllarına ait hatıralar paylaşıldı, eski günler yad edildi.

1986 yılında mezun olan Kırşehir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 40. yıl buluşmasının ardından yeniden bir araya gelmek üzere programı tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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