Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mesut Görücü atandı

KIRŞEHİR(İHA)– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal merkeze alınırken, yerine Polis Başmüfettişi Mesut Görücü atandı. 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Değişiklik yapılan iller arasında Kırşehir de yer aldı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevinden alınan Erdoğan Kartal Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, yerine Polis Başmüfettişi Mesut Görücü atandı.

Yeni emniyet müdürünün önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. - KIRŞEHİR