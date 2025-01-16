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Kırşehir'deki 8 Bin Yıllık Kaya Tuz Mağarası Kültür Turizmine Kazandırılmayı Bekliyor

Kırşehir'deki 8 Bin Yıllık Kaya Tuz Mağarası Kültür Turizmine Kazandırılmayı Bekliyor
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Kırşehir'in Tepesidelik köyünde yer alan tarihi kaya tuz mağarası, sağlık ve kültür turizmine katkı sunmak için yetkililerin desteğini bekliyor. İşletmeci Mustafa Demirbilek, mağaranın 8 bin yıllık geçmişi ile Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde mutfaklara tuz tedarik ettiğini belirtti.

Tarihi derinlikleri ve şifa kaynağı olmasıyla bilinen Kırşehir'deki kaya tuz mağarası kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Kaya tuz mağarası, bölge halkının da özellikle astım tedavisinde kullandığı bir alan olarak ilgi çekiyor. Kırşehir'in Tepesidelik köyü sınırları içerisinde yer alan mağara ile ilgili konuşan işletmeci Mustafa Demirbilek, Osmanlı ve Selçuklu mutfaklarına tuz tedarik ettiği bilinen tarihi mağaranın değerlendirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Demirbilek, "Mağara 8 bin yıllık geçmişe sahip. Osmanlı ve Selçuklular döneminde mutfaklara kaya tuzu göndermiş bir maden ocağı. Kaya tuzu mağaramız sağlık ve kültür turizmine bir an önce katkı sunmalı" dedi.

Padişahların mutfaklarında yer aldı

Mağara içerisinde bulunan kaya tuzları, yüksek mineral değerleri ve kristal formlarıyla dikkat çekerken, sağlık açısından faydalı özellikleriyle bilinen bu doğal tuzların, doğru şekilde işlenmesi durumunda insanlık için fayda sağlayacağını aktaran Demirbilek, "Şehre bir değer kazandırmak amacındayız. Mağara Romalılardan kalma olarak biliniyor. Kaya tuzları renkli ve kristal olarak işleniyor. Kırşehir'den tuzları Türkiye genelinde satıyoruz. Bu ocaktan giden tuzlar padişahlarında sofralarında kullanılmıştır" diye konuştu.

Mağara içerisinde 45-50 metre yeraltından kaliteli tuz çıkarılıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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