Huzurevinde Yaşlılar Haftası'na özel sergi
Kırşehir'de Osman Yalçınkaya Huzurevi'nde düzenlenen sergide, yaşlıların hazırladığı resimler ve el işleri sergilendi. Şehir protokolü etkinliği ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı.
Kırşehir'de Yaşlılar Haftası'na özel sergi düzenledi.
Osman Yalçınkaya Huzurevi'nde Yaşlılar Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan resimler, el işleri ve uğraşı terapisi ürünleri sergide beğeniye sunuldu. Şehir protokolü sergiyi inceleyerek huzurevi sakinleriyle sohbet etti, eserler hakkında bilgi aldı. Etkinlikte yaşlı vatandaşların hazırladığı ürünler ziyaretçiler tarafından incelendi.
Program, huzurevi sakinleri ile katılımcıların yemekte bir araya gelmesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı