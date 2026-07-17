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Kırşehir'de 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Osman Savran İçin Mevlit Programı

Kırşehir'de 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Osman Savran İçin Mevlit Programı
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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 15 Temmuz şehitleri ile terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Savran için mevlit programı düzenlendi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 15 Temmuz şehitleri ile terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Savran için mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dualar edildi. Şehit aileleri ve vatandaşların katıldığı programda konuşan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını söyledi. Şehitlerin emanet ettikleri birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Kılıçaslan, "Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz gönüllerimizde daima yaşayacaktır. Emanetleri olan birlik, beraberlik ve vatan sevgisi nesilden nesile aktarılacaktır. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Onların emanetlerine sahip çıkarak hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin yanında olmak bizlerin en önemli sorumluluğudur" dedi.

Dernek olarak şehit ailelerine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kılıçaslan, son bir yılda 9 projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Projelerin şehit aileleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını kaydeden Kılıçaslan, "Şehitlerimizin emanetlerini unutmamak ve unutturmamak adına 9 farklı proje gerçekleştirdik. Bu projelerle ailelerimizin kaynaşmasını sağladık. İçişleri Bakanlığı'nda iki, Ulusal Ajans'ta ise değerlendirme aşamasında bulunan bir projemiz var. Tek amacımız şehitlerimizi unutmamak, unutturmamak ve emanetleri olan ailelerine sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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