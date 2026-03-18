Kırşehir'de şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda dualar edildikten sonra şehir protokolü şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Programa Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi, Anadolu Şehit Aileleri Derneği ile Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehit dernekleri çelenk sunumu yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar, şehitlerin kabirlerine tek tek karanfil bırakıp dua etti. Anma etkinliği Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan müzikalin arından sona erdi. - KIRŞEHİR

