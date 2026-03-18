Kırşehir'de şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda dualar edildikten sonra şehir protokolü şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Programa Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi, Anadolu Şehit Aileleri Derneği ile Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehit dernekleri çelenk sunumu yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar, şehitlerin kabirlerine tek tek karanfil bırakıp dua etti. Anma etkinliği Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan müzikalin arından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı