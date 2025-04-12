Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi

Eşini katletti, tehditler savurup kendine zarar verdi
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Kırşehir'de Nisan Ayında Kar Yağışı Etkili Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, günler öncesinden hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların artacağı yönünde uyarılarının ardından kentin özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde de kısa süreli yağan kar çevreyi beyaza bürüdü.

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştügünü belirtirken, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı önlem almaları istendi. - KIRŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.