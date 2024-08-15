Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Neşet Ertaş Bahçesi açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehirli iş insanı, yurt dışı gezisinden esinlenerek Neşet Ertaş Bahçesi'ni kurdu. Bahçe, Neşet Ertaş'ın türküleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli iş insanı, yurt dışı gezisinden esinlenerek şehre Neşet Ertaş Bahçesi kurdu. Kurduğu bahçeye, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın ailesiyle yaşadığı evin minyatürünü de yaptıran iş insanı Ercan Malkoç tarafından açılan bahçe, ziyaretçi akınına uğradı.

Kırşehirli iş insanı, yurt dışı gezisinden ilham alarak Neşet Ertaş Bahçesi oluşturdu. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilen çiçek türleriyle oluşturulan bahçede yer alan dinlenme odalarında Neşet Ertaş'ın türküleri parmak okuma sistemiyle okutuluyor. Kısa sürede ziyaretçi akınına uğrayan bahçe, halk müziğinin efsane isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın türküleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve doğa meraklılarının ilgi odağı olan bahçe hakkında konuşan Şükran Çelikel, bahçeyi gördükten sonra çok mutlu olduğunu söyledi ve yapanlara teşekkür etti. Annesinin Neşet Ertaş anlatımlarından etkilenen Ahsen Çelikel ise, Neşet Ertaş'ı bahçenin yollarında geçerken yaşadığını belirtti.

Parmak izi sensörleriyle Ertaş'ın türküleri dinleniyor

Neşet Ertaş Bahçesi'ni ziyarete gelenler parmak izi sensörlerinden faydalanarak Ertaş'ın türkülerini dinliyor. Bozlak ustası anısına açılan bahçeye gelen Şenol Dönmez, Ertaş'ın hayatına bahçede tanıklık ettiğini aktardı. Dönmez, "Kırşehir'de, Neşet Ertaş adına yapılan kültür evi bahçeyi gezme imkanım oldu. Etkileyici bir atmosfer ve birbirinden güzel bitkilerle donatılmış" ifadelerini kullandı. Fransa'dan Kırşehir'e gelen Serkan Yavuz da ailesiyle ziyaret ettiği bahçenin kendisini duygulandırdığını ve Neşet Ertaş'ın hatıralarının bahçede yaşatıldığını anlattı.

Ziyaretçiler, sanatçının türküleri eşliğinde yeşil alanda dolaşıp hatıralarını yad edebiliyor. Bahçe; hem Kırşehir hem de şehir dışından gelen misafirler için cazibe merkezlerinden bir tanesi haline geldi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Neşet Ertaş Bahçe Sanat Kültür Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada şiddetli deprem olduğunu görmek ne demek Diyanet? Masterchef 15 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek? MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur?
title