Kırşehir'de Neşet Ertaş Anma Programı ve Bulgur Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen Neşet Ertaş Anma Programı ve Bulgur Festivali, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun müjdeleriyle birlikte unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Festivale katılanlar, türkülerin ve yöresel ürünlerin keyfini çıkardı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen Neşet Ertaş Anma Programı ve Bulgur Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'de yatırımların süreceği müjdesini verdi.

Çiçekdağı'nda gerçekleştirilen festivalde vatandaşlar hem Neşet Ertaş'ın türküleriyle duygusal anlar yaşadı hem de bulgur temalı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festivale ilgi yoğun olurken, stantlarda yöresel ürünler tanıtılarak, halk oyunları gösterileri sergilendi. Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'e yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Kırşehir'in eksik kalan her alanı tamamlanacak. Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda çalışmalarımız sürecek. Bu tür festivaller hem kültürümüzü yaşatıyor hem de şehirlerin tanıtımına katkı sunuyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, festivalin son derece keyifli geçtiğini belirterek, Çiçekdağı'nda düzenlenen etkinliğin hemşehriler arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Festival sonunda sahne alan yerel sanatçılar ve halk oyunları ekipleri büyük beğeni topladı. - KIRŞEHİR

