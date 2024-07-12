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Kırşehir'de Mahalle Bakkalı Kur'an Kursu Öğrencilerine İkramda Bulunuyor

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan mahalle bakkalı, Kur'an Kursu öğrencilerine sıcak havalarda soğuk ikramlarda bulunuyor. Yasin Öztürk tarafından başlatılan bu sosyal sorumluluk projesi, diğer mahallelere de örnek olması bekleniyor.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan mahalle bakkalı; hayırseverlerden de aldığı destekle Kur'an Kursu öğrencilerine sıcak havalarda soğuk ikramlarda bulunuyor.

İlçede bulunan Yenice Mahallesi'nde 2 yıldır sosyal sorumluluk projesine imza atan Yasin Öztürk, Kur'an Kursu öğrencilerine okul bahçesinde simit, soğuk su, dondurma ve çikolata ikramıyla çocukların yüzünü güldürüyor. Düzenli olarak yapılan yardımlarda Kur'an Kursu öğrencilerinin kurs saatlerine neşe katan Öztürk; "Geleneksel olarak 2 yıldır devam ettirdiğimiz mahallemizdeki çocuklara dondurma, cips, simit, çikolata, meşrubat ikramlarında bulunuyoruz. İkramlarımız çocuklarımıza günlük oluyor. Her gün saat 19.00'da çocuklar geliyor. Çocukların sevinmesi beni de mutlu kılıyor" dedi.

Mahalle bakkalının başlattığı birikim Mucur ilçesinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun da en güzel örneklerinden bir tanesini veriyor. Bakkal Yasin Öztürk tarafından başlatılan girişimin ilçede diğer mahallelerde de örnek olması bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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