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Kırşehir'de İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Kırşehir'de İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı
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Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, çocukluk anılarından esinlenerek Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı. Dul, yetim ve düşük gelirli ailelerin borçları ödenirken, mahalle muhtarları da destek verdi.

Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger; çocukluk yıllarında mahalle bakkalında yaşadığı olaylardan etkilenerek Ramazan Ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı.

İl ve ilçe merkezlerinde mahalle bakkalları ve fırınlarda; dul, yetim, öksüz, yalnız yaşayan ve düşük gelirli ailelerin borçlarını ödeyen Mustafa Düger, küçüklük dönemlerinde insanların nasıl borçlandığını gördüğünü ve bu durumun kendisini çok etkisi altına aldığını kaydederek imkanları istikametinde insanların borçlarını kapattığını söyledi. Düger açıklamasında; "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize yardımcı olmak istedik. Benim için önemliydi. Engelli, yaşlı, kimsesiz garibanlar var. Bu tür insanlara yardımcı olmak hepimizin görevi. Çocukluğumun ahdiydi, 'bakkal veresiye yazacak mı' diye düşünür dururduk. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Ahilik geleneğinin sürdürülebilmesi için yaptığımız çalışmalar önemli diye düşünüyorum. Hayırda ve güzellikte yarış yapacağız" dedi. Borçlarının kapatıldığını öğrenen Hanifi Doğan ise; 3-4 bin TL borcunun olduğunu ve ödendiğini duyunca mutlu olduğunu söyledi.

Düger yaptığı çalışmalarda mahalle muhtarlarından da destek aldı. Güldiken Mahalle Muhtarı Ali Köksal ise yaptığı açıklamada; "Ramazan Ayı öncesinde yapılan çalışma bizleri duygulandırdı. İnşallah hayırsever iş insanlarının destekleri artarak devam eder" diye konuştu. Mahalle bakkalları, fırınlar ve küçük ölçekli gerçekleştirilen çalışmalarda, veresiye defterleri açılarak engelli, yaşlı, kimsesiz, yetim, dul, işsiz, yalnız yaşayan insanların borçları takibe alındı. Mahalle muhtarları da yapılan çalışmaya destek sundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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