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Kırşehir'de Gazze İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Kırşehir'de Gazze İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı
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Kırşehir'de 15 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan insani yardımlar, 'Gazze'ye Anne Eli Değsin' mottosuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere yola çıktı.

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze için başlatılan yardım kampanyasında toplanan insani ihtiyaçlar yola çıktı.

İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan Gazze için Kırşehir'de 15'e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından toplanan insani yardımlar Cacabey Meydanında düzenlenen programla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere gönderildi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında 'Gazze'ye Anne Eli Değsin' mottosuyla toplanan battaniye, kışlık kadın ve erkek giysileri ile çocuklar tarafından yapılan oyuncaklar dualarla yola çıktı.

Kırşehir'de düzenlenen programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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