Kırşehir'de Besteci Papağan İlgi Odağı

Kırşehir'de, bir sivil toplum kuruluşunda beslenip bakımı yapılan, bir parçanın melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu.

2008 yılında vefat eden Dilaver Cebeci'ye ait olduğunu bilinen ve Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen "Türkiyem şiiri"nin melodilerini seslendiren ve bir sivil toplum kuruluşunda ki yapılan papağan sosyal medyada ilgi oldağı oldu.

Sosyal Medyada paylaşılan görüntülerde papağanın parçanın melodilerini seslendirmesi hem kahkaha attırdı hem de ilgiyle takip edildi. - KIRŞEHİR