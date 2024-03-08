Kırşehir'de Bayılan Memleket Partisi İl Başkanına İlk Müdahale AK Parti İl Başkanı Tarafından Yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düzenlenen bir programda konuşması sırasında fenalaşarak bayılan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'a ilk müdahaleyi mevkidaşı AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal yaptı.

Kırşehir'de düzenlenen bir programda konuşma yaparken fenalaşarak bayılan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'ı, sahne kenarında görev yapan bir gazeteci düşmeden tuttu. Katılımcılar bir anda sahneye koşarken, fenalaşan il başkanına ilk müdahale mevkidaşı AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve Genel Cerrah Serdar Şahin tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sahneden alınan Baltalık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR