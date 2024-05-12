Kırşehir'de Anneler Günü'nde Çiçekçiler Yoğunluk Yaşadı

Kırşehir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğunluk yaşadı.

Şehirde sabah erken saatlerde çiçekçiler mesai yapmaya başladı. Şehrin eski esnafı Serkan Eren, iş yerinde yaşanan yoğunluk kadar insanların sipariş üzerine de sevdiklerini hatırladığını söyledi. Eren açıklamasında; "Sabah erken saatlerde Anneler Günü yoğunluğu yaşamaya başladık. Çiçekçiler, Anneler Günü öncesinde de sipariş yoğunluğu yaşadı. Yapay çiçekler kadar bu yıl dikkatimizi canlı çiçek ve süslenmiş çiçek yoğunluğu çekti. 50 liradan 900 liraya kadar istenilen şekilde çiçek bulunuyor" dedi.

Çiçekçiler dışında Ahi esnafı da Anneler Günü nedeniyle iş yerlerinde özel indirimlere gitti. - KIRŞEHİR