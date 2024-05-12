Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Anneler Günü'nde Çiçekçiler Yoğunluk Yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de çiçekçiler, Anneler Günü öncesinde yoğun bir çalışma temposuna girdi. Hem canlı çiçekler hem de süslenmiş çiçekler büyük ilgi gördü.

Kırşehir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğunluk yaşadı.

Şehirde sabah erken saatlerde çiçekçiler mesai yapmaya başladı. Şehrin eski esnafı Serkan Eren, iş yerinde yaşanan yoğunluk kadar insanların sipariş üzerine de sevdiklerini hatırladığını söyledi. Eren açıklamasında; "Sabah erken saatlerde Anneler Günü yoğunluğu yaşamaya başladık. Çiçekçiler, Anneler Günü öncesinde de sipariş yoğunluğu yaşadı. Yapay çiçekler kadar bu yıl dikkatimizi canlı çiçek ve süslenmiş çiçek yoğunluğu çekti. 50 liradan 900 liraya kadar istenilen şekilde çiçek bulunuyor" dedi.

Çiçekçiler dışında Ahi esnafı da Anneler Günü nedeniyle iş yerlerinde özel indirimlere gitti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü Kırşehir Yerel Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title