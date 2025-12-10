Haberler

Kırşehir'de Ahi Evran'ın mesleği deri işlemeciliği modern tasarımlarla yeniden hayat buluyor

Güncelleme:
Kırşehir'de Zanaatkarlar Çarşısı'nda, Nafiye Selin Durmuş'un el işçiliğiyle ürettiği deri ürünleri, Ahi Evran'ın dericilik geleneğini modern tasarımlarla buluşturarak yeniden canlanıyor. Kadın zanaatkarların öncülük ettiği bu çalışma, 800 yıllık geleneği yaşatmayı amaçlıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ahi Evran'ın deri işlemeciliği mesleği, Zanaatkarlar Çarşısı'nda yeniden hayat buluyor.

Zanaatkarlar Çarşısı'nda tamamen el işçiliğiyle üretilen deri ürünlerini satışa sunan Nafiye Selin Durmuş, aldığı sanat ve tasarım eğitimiyle yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarına yeni bir soluk getiriyor. Lise eğitimini resim bölümünde, üniversite öğrenimini ise moda tasarımı alanında tamamladığını belirten Durmuş, dericiliğe duyduğu ilgiyle mesleğine de yeni bir soluk getirdi. Ahi Evran'ın mesleğinden etkilendiğini aktaran Durmuş, "Ahi Evran'ın yaptığı dericilik mesleği beni çok etkiledi. Kırşehir'de dericilik üzerine kurslar vermeye başladım. Geleneksel tekniklerle modern tasarımları birleştiriyorum. Hazır ürünler yerine insanların hayallerini tasarlamayı tercih ediyorum. Ürünlerin tamamı el işçiliğiyle yapılıyor" dedi.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ise kadın zanaatkarların ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Kadınlarımız el sanatları üretmeye devam ederek. Bacıyan-ı Rum teşkilatının ruhunu yaşatıyor. 800 yıllık gelenek yeniden canlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu tür çalışmalara büyük önem veriyor ve incelemeler sonucunda zanaatkar belgeleri veriyor. Çarşı içinde farklı sanat dalları da sergileniyor" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title