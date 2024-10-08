Kırşehir'de Afet Risk Azaltma Planları Gözden Geçirildi

Afetlere karşı küresel risk farkındalığını artırmak ve afet risk azaltma kültürünü teşvik etmek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) uygulama süreci Kırşehir'de sahada gözden geçirdi.

Yapılan uygulamaları ve karşılaşılan sorunları değerlendirmek amacıyla İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulları'nın çevrimiçi katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiiryürek; "Bugüne kadar meydana gelen afet ve acil durumlara AFAD Başkanlığı'nın koordinesinde başarılı şekilde müdahale edilmiş ve iyileştirme çalışmaları yürütülmüştür. Ancak afet sonrası ortaya çıkan kayıpları azaltmada söz konusu müdahale ve iyileştirme çalışmalarının tek başına yeterli olmadığı anlaşılmıştır" dedi. Vali Demiryürek; "İlimizdeki afet riskleri ve afetlerin muhtemel etkileri de dikkate alınarak paydaş kurumlar ile birlikte İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve valiliğimiz oluruyla 2021 yılında yürürlüğe girmiştir. İl Afet Risk Azaltma Planı; afetlerin muhtemel etkilerini ve meydana getirdiği kayıpları gösteren, afetler olmadan yapılması gerekenleri bir süreç dahilinde belirleyen, bu eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlayan, ekonomik, sosyal ve çevresel dirençliliği hedefleyen bir plandır" ifadelerini kullandı. Kırşehir'de 4 afet türü üzerinde çalışmalar yapıldığını belirten Vali Demiryürek açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Kırşehir'de meydana gelen geçmiş afetler ve afetlerin olma sıklığı incelenmiş ve 4 afet türü üzerinde çalışılmıştır. Bunlar kuraklık, kütle hareketleri, taşkın sel ve depremdir. Çiçekdağı, Akçakent ve Kaman ilçelerimizde arazi çalışmaları yapılmış olup afet öncesi hazırlık çalışmaları ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde devam etmektedir. Afet risklerini azaltma planlamasında temel amacımız; sürdürülebilir, güvenli ve afete dirençli yerleşimler oluşturmak, muhtemel afetlerin yerleşimler ve toplum üzerinde neden olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel, politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmaktır." - KIRŞEHİR