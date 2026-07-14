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Kırşehirli 3 kadının hobi ortaklığı kazanca dönüştü

Kırşehirli 3 kadının hobi ortaklığı kazanca dönüştü
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Kırşehir'de ikisi emekli 3 kadın, sabun bazından dekoratif süs eşyaları üreterek girişimcilik örneği sergiledi. 3 aylık çalışma sonucu sipariş almaya başlayan kadınlar, hediyelik eşya olarak ilgi gören ürünlerini keçe ve farklı malzemelerle zenginleştiriyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de el sanatları yeteneklerini bir araya getiren 3 kadın, sabun bazından hazırladıkları dekoratif süs eşyalarını satışa sunarak girişimcilik hikayesine imza attı.

İkisi emekli 3 kadının güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği atölyede, sabun bazından üretilen dekoratif ürünler keçe ve farklı süsleme malzemeleriyle zenginleştirilerek çeşitli tasarımlara dönüştürülüyor. Sezon öncesinde üretime başlayan kadınlar, 3 aylık çalışmanın ardından kısa sürede sipariş almaya başladı. İşletmeci Semra Dağlı, emeklilik sonrası hobisini ticarete dönüştürdüğünü belirterek, "Emekli oldum ve hobilerimi ticarete dönüştürdüm. Sabun bazından dekoratif sabun ürünlerini keçe ile kapladıktan sonra farklı şekillerde sunuyoruz. Ürünler çok talep gördü ve çalıştığımız herkes memnun kaldı. 3 aylık bir çalışma sonucu sezona yetiştik ve gelen taleplerden çok memnunuz" dedi.

El emeği ürünlerin özellikle hediyelik eşya olarak tercih edildiğini ifade eden girişimciler, üretim kapasitelerini artırarak farklı tasarımlar geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kısa sürede kentte ilgi gören dekoratif sabun ürünleri kadın girişimciliğine örnek olurken, üreticiler ilerleyen dönemde farklı şehirlerden de sipariş almayı amaçlıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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