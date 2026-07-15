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Kırşehir Valisi Demiryürek, 15 Temmuz Şehitlerini Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Andı

Kırşehir Valisi Demiryürek, 15 Temmuz Şehitlerini Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Andı
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit kabirlerini tek tek dolaşıp karanfil bırakan Vali, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik destanı olduğunu vurguladı. Programa il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı; gün boyu çeşitli anma etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi şehitlerini andı.

Anma programı kapsamında Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen Vali Murat Sefa Demiryürek, şehit kabirlerini tek tek ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Demiryürek, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlerin hatırasının daima yaşatılacağını belirten Vali Demiryürek; 15 Temmuz'un milletin birlik, beraberlik ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir destan olduğunu ifade etti.

Programa il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kent genelinde çeşitli anma etkinliklerinin gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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