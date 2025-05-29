Kırşehir'de 100 Yıllık Tandır, Açık Hava Müzesi Oldu

Kırşehir'de 100 Yıllık Tandır, Açık Hava Müzesi Oldu
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Hasan Tekin, dedesi ve babasından kalan 100 ila 150 yıllık el yapımı tarım aletlerini, tandırında sergileyerek geçmişin izlerini yaşatıyor. Tandır, artık sadece bir mutfak değil, aynı zamanda eğitici bir mekan haline geldi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Hasan Tekin, dedesi ve babasından miras kalan 100 ila 150 yıllık el yapımı tarım aletlerini, evlerinin bahçesinde bulunan eski bir ekmek tandırında sergiledi.

Geçmişin izlerini yaşatmak amacıyla harekete geçen Hasan Tekin, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 100 ila 150 yıllık tandırını açık hava müzesine dönüştürdü. Tekin, "Dedemden ve babamdan kalan tarım aletlerini unuttuğumuz değerleri yaşatmak için kendi tandırımızda bir araya getirdim. Bu tandır, eskiden buğday unuyla yaptığımız ekmeklerin pişirildiği yerdi. Yazın serin, kışın sıcak olduğu için ailece vakit geçirdiğimiz bir mekandı. Şimdi hem hatıralar canlanıyor hem de geçmişe saygı duyuluyor" dedi.

Tekin'in oluşturduğu koleksiyonda testere, tırpan, orak, bulgur kazanı, el yapımı metre, dirgen, yaba, bulgur tokmağı, gaz lambası, çinik, terazi, rende ve babaannesine ait mühür gibi birçok nostaljik alet yer alıyor. Ayrıca, koyun yünü kırpmaya ve yün eğirmeye yarayan el yapımı tarım aletleri de sergide dikkat çekiyor.

Tekin, tandırı yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda eğitici bir mekan haline getirdiğini belirtiği açıklamasında, "Gençlerimize ekmeğin sofraya nasıl geldiğini, o ekmeğin ne büyük emekle kazanıldığını göstermek istedim. Tandır artık sadece bir mutfak değil, yaşayan bir müze oldu" şeklinde konuştu.

Tekin, ilerleyen dönemde koleksiyonunu daha geniş kitlelere tanıtmak için çeşitli etkinlikler ve ziyaretçi programları düzenlemeyi planlıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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