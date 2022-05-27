Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yaralı Flamingoyu Tedavi Etti - Haberler

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, ayağından sakatlanan Flamingo, Kırşehir Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirilerek tedavi edildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teşhis ve tedavisi uygulanan Flamingo, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, göreve geldiğinden beri gerek yaban hayvanlarının korunması gerek tedavileri noktasında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"SOKAK VE YABAN HAYVANLARININ AÇ KALMAMASI İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA HASSAS DAVRANIYORUZ"

Ekicioğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekiplerimiz kış aylarında kuşlar için açık alanlara buğday vb. yiyecekler bırakırken, Kent Park ve civarındaki hayvan mama kutularına da mama bırakarak soğuk kış günlerinde destek oluyor. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumanın önemine inanıyoruz. Göç ve konaklama alanı için Kırşehir'e gelen Flamingolar da ilimizin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaç duyulan her noktada bakım ve tedavi konusunda katkı sunmaya devam ediyor."