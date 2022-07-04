Kırşehir Belediyesi 2. Lavanta Şöleni'ne Yoğun İlgi

Kırşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Lavanta Şöleni, büyük bir katılımla gerçekleşti. Başkan Selahattin Ekicioğlu, şölende bir çiftin de nikahını kıydı.

Kırşehir Belediyesi 2. Lavanta Şöleni, Güldüken Mahallesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında oluşturulan lavanta bahçesinde gerçekleştirildi.

2. Lavanta Şöleni'ne, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ile çok sayıda Kırşehirli katıldı.

Şölene katılan Kırşehirliler, davul zurna ekiplerince karşılandı.

Programın açılış konuşmasını Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat yaptı. Polat, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmasına kuraklığın giderek artması ile birlikte lavanta ekiminin önemli bir alternatif tarım ürünü haline geldiğini belirterek başlayan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise yapmış oldukları çalışmalarla lavantanın ekonomik değerine de vurgu yaptı. 2020 yılında ilk hasadın, 2021 yılında da ikinci hasadın yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapılan hasatla birlikte çiçeklerin kurutulduğunu ve Kırşehir halkına tanıtım amaçlı dağıtıldığını dile getirdi.

Kırşehirli üreticilerin dikkatini lavantaya çekmek istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, ilerleyen süreçlerde bu alanda ülke ihtiyacına da katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Ekicioğlu, "Yaz boyunca Lavanta Bahçesi'ni sürekli ziyaretçilere açık tuttuk, daha önceki şölenimizden iki üç kat daha fazla ziyaretçi olduğunu görüyoruz. Açık bulunduğu süre içinde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

2. Lavanta Şöleni alanında lavanta yağı, lavanta kesesi, lavanta fidesi stantları kuruldu. Alanda ayrıca Kadın Girişimi Kooperatifi standı da ilgi gördü. Saat 17.00'ye kadar süren etkinlikte, çocuklar için palyaço gösterileri, balon dağıtımı, halkın da katılımıyla lavanta kesimi yapıldı; panoramik fotoğraf çekim köşeleri oluşturuldu.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise lavantanın aslında Akdeniz bitkisi olduğunu ancak Kırşehir'de de üretildiğine şahit olduklarını belirterek, "Kırşehir'de ilk kez lavanta üretildi. Bu lavantalar çok yakın zamanda hem Kırşehir'e hem de Türkiye'ye büyük katma değer sağlayacak" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şölende Kübra Kızıl ve Ebu Yahya Şahin çiftinin de nikahlarını kıydı. Başkan Ekicioğlu, genç çiftlere mutluluklar diledi.

ANKA / Yerel