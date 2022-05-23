Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi'ne Katıldı - Haberler

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 20 Mayıs 2022 Cuma günü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından organize edilen 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi açılış programına katıldı.

Başkan Ekicioğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde yapılan 12. Ulusal Öğrenci Tarım Kongresi ile Türkiye'deki üniversitelerimizin Ziraat fakültelerinde öğrenim gören gençlerimiz bir araya gelerek gerek akademik gerekse de sosyal anlamda bilgi alış verişlerinde bulunmanın olanağını yakalıyorlar.

Bu tür Kongreler kuşkusuz ülkemizin tarım politikalarına yol haritası olabilecek bilimsel altyapı çalışmasına da katkı sunacaktır.

Böylesi bir çalışmanın, ülkemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir yere sahip olan Şirin Kırşehir'imizde yapılıyor olması ise hem ilimizin tarımsal alandaki potansiyelinin değerlendirilmesi hem de içerisinde bulunduğumuz dünya ölçeğinde alternatif tarım politikalarının üretilmesi anlamında önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, Ulusal Öğrenci Tarım Kongresinin ve Kongre sonucunda çıkacak olan kazanımların en iyi şekilde değerlendirilmesini temenni ediyorum.

Programın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrenci ve öğretim elamanları sahipliğinde hazırlanmasında katkı sunan herkesi kutluyor; Kongrenin şehrimize, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öncülüğünde tüm üniversitelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

12'nci Ulusal Öğrenci Tarım Kongresine katılan herkesi saygıyla selamlıyorum."