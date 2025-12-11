Haberler

Aydıntepe'de hayvancılığa destek projesinde ilk hayvan teslimi yapıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ilk hayvan teslimatı gerçekleştirildi. Üretici Fetullah Karadeniz, 15 baş ithal angus ırkı gebe düveyi teslim aldı. Proje, üreticilere hayvan başına aylık 1.500 TL destek sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ilk hayvan teslimatı gerçekleştirildi. Projeye başvuruda bulunan diğer üreticilere de ilerleyen günlerde hayvanları teslim edilecek.

Proje çerçevesinde yetiştirici Fetullah Karadeniz, TİGEM tarafından temin edilen 15 baş ithal angus ırkı gebe düveyi teslim aldı. Hayvanların, 1 yıllık ücretsiz TARSİM sigortası yapılmış şekilde üreticiye ulaştırıldığı belirtilerek, 12 ay boyunca hayvan başına aylık bin 500 TL bakım ve besleme desteği sağlanacağı kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, teslimat öncesi gerekli kontrolleri tamamlayarak, üreticiye hayvanlarını teslim etti. - BAYBURT

