Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'nde "Kırsalda bereket var" projesiyle üreticiye büyükbaş desteği sağlandı.

"Kırsalda bereket var" projesi kapsamında 15 adet büyükbaş hayvan desteğinden faydalanan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'ndeki üretici, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi ve üretimi artırmayı hedefleyen proje çerçevesinde sağlanan büyükbaş hayvan desteğinin sahadaki yansımalarını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, üreticiyle birebir görüşmeler yapıldı. Yetkililer, hayvanların bakım ve beslenme süreçleri ile üretim kapasitesine ilişkin incelemelerde bulunurken, desteklerin kırsalda sürdürülebilir tarıma önemli katkı sağladığını vurguladı. Projenin, üreticinin gelirini artırmasının yanı sıra köyden kente göçün azaltılmasına da katkı sunduğu ifade edildi.

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, "Sağlanan büyükbaş hayvan destekleriyle kırsalda üretimi güçlendirmeyi, üreticimizin yanında olmayı ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Kırsalda bereketin artması için desteklerimiz artarak devam edecektir" dedi. - BİLECİK