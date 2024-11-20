Kırsal Kadın Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

Afyonkarahisar'da kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden eğitim çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kırsal alanda yaşayan ve tarım sektörünün her alanında aktif olarak rol alan kadın çiftçilerimizin bilgi ve teknik donanımlarına katkıda bulunmak için eğitim çalışması yapıldı. Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Müftülüğü ile işbirliği çerçevesinde konusunda uzman kadın personellerimiz tarafından Sultandağı Merkez Kadın Kur'an kursundaki kadın çiftçilere yönelik çiftçi toplantısı düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR