Kırkpınar'dan Dönen Güreşçiler, Akhisar'da Coşkuyla Karşılaştı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden Akhisar’a başarıyla dönen Ramazan Evren ve İsmail Gencer, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden Akhisar'a başarıyla dönen Ramazan Evren ve İsmail Gencer, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Akhisar Belediyespor Kulübü adına yarışan güreşçilerden Evren, müsabakaların ardından Büyük Orta kategorisinde ikinci olarak başaltı pehlivanlığına yükseldi. Gencer ise ayak boyunda üçüncü olarak Deste Küçük boya yükseldi. Belediye'nin hizmet binası önünde, 'Akhisarımızın Gururları Kırkpınar Şampiyonu' yazılı pankart ve Türk bayrağı ile karşılanan güreşçiler, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde şehir turu attı. ANKA / Yerel Akhisar Belediyespor Akhisar Evren Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kırkpınar'dan Dönen Güreşçiler, Akhisar'da Coşkuyla Karşılaştı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.