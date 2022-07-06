Kırkpınar'dan Dönen Güreşçiler, Akhisar'da Coşkuyla Karşılaştı - Haberler

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Kırkpınar'dan Dönen Güreşçiler, Akhisar'da Coşkuyla Karşılaştı

ANKA - Yerel
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Kırkpınar'dan Dönen Güreşçiler, Akhisar'da Coşkuyla Karşılaştı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden Akhisar’a başarıyla dönen Ramazan Evren ve İsmail Gencer, memleketlerinde coşkuyla karşılandı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden Akhisar'a başarıyla dönen Ramazan Evren ve İsmail Gencer, memleketlerinde coşkuyla karşılandı.

Akhisar Belediyespor Kulübü adına yarışan güreşçilerden Evren, müsabakaların ardından Büyük Orta kategorisinde ikinci olarak başaltı pehlivanlığına yükseldi. Gencer ise ayak boyunda üçüncü olarak Deste Küçük boya yükseldi.

Belediye'nin hizmet binası önünde, 'Akhisarımızın Gururları Kırkpınar Şampiyonu' yazılı pankart ve Türk bayrağı ile karşılanan güreşçiler, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde şehir turu attı.

ANKA / Yerel

Akhisar Belediyespor Akhisar Evren Yerel Haberler

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