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Kırklareli'ye Yeni Vali Atandı: Uğur Turan Göreve Başlıyor

Kırklareli'ye Yeni Vali Atandı: Uğur Turan Göreve Başlıyor
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Valiler kararnamesi ile Kırklareli'ne atanan Uğur Turan, yarın düzenlenecek törenle göreve başlayacak. Cumhurbaşkanının tensipleriyle atanan Turan, Valilik binası önünde karşılanacak.

Valiler kararnamesi ile Kırklareli'ne atanan Uğur Turan yarın göreve başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararname ile Kırklareli Valiliği'ne atanan Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan yarın göreve başlayacak.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayımlanan "Valiler Kararnamesi" ile Kırklareli Valisi olarak atanan Valimiz Uğur Turan, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 10.00'da valilik binası önünde düzenlenecek karşılama töreniyle ilimize teşrif edeceklerdir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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