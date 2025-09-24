Haberler

Kırklareli'nden 39 Kişilik Umre Kafilesi Uğurlandı

Kırklareli'nde umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olan 39 kişilik kafile düzenlenen törenle uğurlandı. Valisi Uğur Turan, umre ve hac ziyaretlerinin önemli ibadetler olduğunu vurguladı.

Kırklareli'nde umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olan 39 kişilik kafile, düzenlenen törenle uğurlandı.

Kırklareli'nden kutsal topraklara gidecek olan 39 kişilik kafile, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programla uğurlandı. Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, umre ve hac ziyaretlerinin önemli birer ibadet olduğunu belirterek, "Mübarek yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim ibadetlerinizi makbul, yolculuğunuzu bereketli eylesin" dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı. - KIRKLARELİ

