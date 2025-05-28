Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 341 Gram Skunk Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 341 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 341 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince önceki gün durdurulan araçta yapılan aramada 341 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Önceki gün dedektör köpek ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj kısmında döşemelerin altında 341.59 gram skunk ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel
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