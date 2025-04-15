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Kırklareli'nde Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

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Kırklareli'nde Turizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Türkiye'yi geçen yıl 60 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Kırklareli'nde Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Şen: "Geçen yıl Türkiye'yi 60 milyondan fazla turistin ziyaret etti"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Turizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Turizm Haftası etkinlikleri Kırklareli'nde çelenk sunma töreni ile başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve turizm firmaları Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Şen, konuşma yaptı.

Şen, konuşmasında ülkenin turizm açısından zengin olduğunu ifade ederek geçen yıl Türkiye'yi 60 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini söyledi. Gelecek yıl içinde Türkiye'yi 100 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, Kırklareli'nin tabiat yapısına değinerek, yerli ve yabancı turistleri davet etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel
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