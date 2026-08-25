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Tuğgeneral Erdal Köse'ye Veda Programı

Tuğgeneral Erdal Köse'ye Veda Programı
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Emekliliğe ayrılan 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse onuruna veda programı düzenlendi.

Emekliliğe ayrılan 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse onuruna veda programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan ile il protokolünün katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar görev yapan ve emekliliğe ayrılan Tuğgeneral Erdal Köse onuruna veda programı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan, vatan ve millete sunduğu hizmetlerden dolayı Tuğgeneral Köse'ye teşekkür ederek, kendisine ve eşine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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