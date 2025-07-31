Kırklareli'nde Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kırklareli'nde Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde düzenlenen sünnet şöleninde 25 çocuk bir araya geldi. Etkinlikte animasyon gösterileri yapıldı ve çocuklara bisiklet hediye edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında Kırklareli'nde sünnet şöleni düzenlendi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde sünnet şöleni gerçekleşti. Sünnet ettirilen 25 çocuk bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi. Animasyon gösterilerinin gerçekleştiği etkinlikte çocuklara bisiklet hediye edildi.

Şölende konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da sünnet olan çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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