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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
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İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Sanal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı ve geçmişte DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 27 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda 26 kişi gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ile toplatma kararı bulunan kitaplar ele geçirildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de, sanal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Sanal medya hesaplarından DEAŞ propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon, bugün saat 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirildi. 

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hakkında toplatma kararı bulunduğu belirlenen kitaplara el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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