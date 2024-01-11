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Kırklareli'nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi

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Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kırklareli'nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi.

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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