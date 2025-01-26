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Kırklareli'nde Miraç Kandili Dualarla Kutlandı

Kırklareli'nde Miraç Kandili Dualarla Kutlandı
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Kırklareli'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Hızırbey Camii'nde düzenlenen programda İl Müftüsü vaaz verdi, dualar edildi.

Kırklareli'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Hızırbey Camii'nde de program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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