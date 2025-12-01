Kırklareli'nde Koruma Altındaki Çocuklar İçin Sünnet Düğünü Düzenlendi

Kırklareli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan 6 çocuk için sünnet düğünü yapıldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan 6 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen tören, sünnet konvoyunun şehir turu ile başladı. Ardından Mevlid-i Şerif okunarak, çocukların ellerine kına yakıldı. Pastanın da kesildiği programda çocuklar, palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendikleri unutulmaz bir gün yaşadı. - KIRKLARELİ