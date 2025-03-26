Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da aile katliamı: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Kırklareli'nde Kadir Gecesi Coşkuyla Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Hızırbey Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İl Müftüsü tarafından gecenin önemi anlatıldı.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi idrak edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yusuf Eviş gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.