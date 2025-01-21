Kırklareli'nde Hayvanların Karantina ve Aşılama İşlemleri Yapıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvanların karantina ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi. Hayvanların güncel verileri Türkvet sistemine işlendi ve küpe kontrolleri yapıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların karantina ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekiplerince, Lüleburgaz ilçesindeki işletmelerde bulunan hayvanların güncel verilerinin Türkvet sistemine işlenmesi, küpe kontrolleri ve düşmüş küpelerin tespit işlemleri yapıldı. Ekipler ayrıca, damızlık sığırların karantina ve aşılama işlemlerini gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel