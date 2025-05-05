Kırklareli'nde Gıda İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli'nde Gıda İşletmeleri Denetlendi
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerdeki gıda işletmelerinde hijyenik ve muhafaza şartlarını denetledi. İl Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren toplu tüketim ve üretim işletmelerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için çalıştıklarını ifade ederek denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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