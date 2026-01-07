Kırklareli'nde 'Durgun Sularda Geçiş Eğitimi' tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca, Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi tatbikatının icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi icra edildiği bildirildi. Eğitim tatbikatında tank ve zırhlı araçların göletten başarıyla geçmesi göz doldurdu. - KIRKLARELİ