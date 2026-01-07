Haberler

Kırklareli'nde 'Durgun Sularda Geçiş Eğitimi' tatbikatı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Kırklareli'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi tatbikatının icra edildiğini duyurdu. Tank ve zırhlı araçların göletten başarıyla geçtiği eğitim, dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca, Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi tatbikatının icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi icra edildiği bildirildi. Eğitim tatbikatında tank ve zırhlı araçların göletten başarıyla geçmesi göz doldurdu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
